U21: Martel und Rosenfelder angeschlagen

Nach dem Viertelfinal-Drama gegen Italien muss die U21 um Kapitän Eric Martel und Abwehrchef Max Rosenfelder bangen. Rosenfelder (SC Freiburg) wurde mit "Problemen am hinteren Oberschenkel" ausgewechselt. "Ich hoffe, dass es nicht so schlimm ist. Aber es dürfte alles okay sein", sagte Trainer Antonio Di Salvo nach dem nervenaufreibenden 3:2 (2:2, 0:0) nach Verlängerung.

"Ich bin mausetot", sagte Martel (1. FC Köln) bei Sat.1, nachdem er in der Verlängerung vom Platz gehumpelt war. Schon am Mittwoch (21.00 Uhr/Sat.1) geht es für die DFB-Auswahl im Halbfinale in Kosice gegen Frankreich weiter, viel Zeit bleibt nicht. "Ich muss erstmal gucken, dass ich wieder fit werde, weil bei mir alles zugemacht hat."

Am Montag gab Di Salvo der Mannschaft trainingsfrei, stattdessen ging es auf die Blackroll, in die Sauna und Eistonne. "Regenerieren, gut essen, gut schlafen. Wir werden alle Körner sammeln", sagte Di Salvo über den eng getakteten Plan. "Wir hatten einige Jungs, die Krämpfe hatten. Ich muss mit dem Ärzteteam sprechen, mit den Jungs sprechen - und dann werden wir gut vorbereitet in das Halbfinale gehen."