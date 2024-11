U21: Moukoko gegen Dänemark zunächst nur auf der Bank

Youssoufa Moukoko muss bei seiner Rückkehr zur deutschen U21-Nationalmannschaft zunächst auf der Bank Platz nehmen. Der 19 Jahre alte Stürmer, der in der U21 die starke Quote von zwölf Toren in 13 Spielen aufweist, fehlt beim ersten von vier Vorbereitungsspielen auf die EM im kommenden Jahr gegen Dänemark (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) in Aachen in der Startformation von Trainer Antonio Di Salvo.

Für die vergangenen beiden Länderspielreisen mit der U21 war Moukoko in Absprache mit Di Salvo nicht berücksichtigt worden, um ihm eine "Akklimatisierungspause" zu ermöglichen. In seiner Abwesenheit spielte sich in der EM-Qualifikation Moukokos Konkurrenz in den Vordergrund. Nach seinem Leih-Wechsel von Borussia Dortmund zum französischen Erstligisten OGC Nizza im Sommer musste sich Moukoko auch dort zumeist mit der Reservistenrolle zufrieden geben.

Anstelle von Moukoko vertraut Di Salvo gegen Dänemark im Angriff auf den EM-Fahrer Maximilian Beier von Borussia Dortmund und Nicolo Tresoldi vom Zweitliga-Spitzenreiter Hannover 96.

Im Tor kommt wie angekündigt Jonas Urbig, der beim 1. FC Köln zuletzt von Marvin Schwäbe auf die Bank verdrängt worden war, zu seinem siebten Einsatz in der U21, während Stammkeeper Noah Atubolu verletzt fehlt. In der Abwehr gibt Frankfurts Nnamdi Collins mit einem Startelfeinsatz sein U21-Debüt.

Das Duell mit Dänemark ist das erste von vier Testspielen auf dem Weg zur EM-Endrunde in der Slowakei (11. bis 28. Juni) an. Weiter geht es in Valenciennes, wo die DFB-Auswahl am Dienstag (18.15 Uhr/ProSieben MAXX) auf Olympia-Silbermedaillengewinner Frankreich trifft.