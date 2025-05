UEFA warnt vor illegalem Ticketverkauf für Finalspiele

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) warnt vor den Finalspielen seiner Klubwettbewerbe vor dem illegalen Ticketverkauf. Karten, die "auf dem Sekundärmarkt, von nicht autorisierten Dritten, Websites, Agenturen oder von Schwarzhändlern" gekauft würden, "können jederzeit von der UEFA storniert werden", heißt es in einer Mitteilung des Verbandes vom Montag. Zudem würde Fans mit ungültigen Tickets der Zutritt verweigert oder sie würden aus dem Stadion verwiesen werden; auch würden sie möglicherweise nicht die Tickets erhalten, die sie von nicht autorisierten Dritten gekauft haben.

Der Ticketverkauf für die allgemeine Öffentlichkeit und für die Fans der Finalmannschaften erfolge ausschließlich über UEFA.com, betonte der Verband. Die offiziellen Tickets der UEFA seien ausschließlich digital. Die eigenen Ticketbedingungen würden aktiv durchgesetzt, etwa durch eine Überwachung des Internets. Es sei in diesem Zusammenhang bereits zu Stornierungen gekommen.

Den Auftakt zu den drei anstehenden Finalspielen bildet das Endspiel in der Europa League zwischen Tottenham Hotspur und Manchester United am Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Bilbao. Eine Woche später duellieren sich in Breslau Betis Sevilla und der FC Chelsea um den Titel der Conference League. Am 31. Mai steigt in München das Finale der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand.