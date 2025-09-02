Uli Hoeneß erhält Ehrenpreis der DFL

Uli Hoeneß ist am Dienstag im Beisein von Bundeskanzler Friedrich Merz der Ehrenpreis der Deutschen Fußball Liga (DFL) verliehen worden. Der Ehrenpräsident des FC Bayern erhielt die Auszeichnung am Vorabend der Generalversammlung in Berlin. Auf Beschluss ihres Präsidiums würdigt die DFL mit dem Ehrenpreis "herausragende Verdienste für den deutschen Profifußball".

Die Laudatio auf Hoeneß hielt Weltmeister Rainer Bonhof. Der langjährige Wegbegleiter und heutige Präsident von Borussia Mönchengladbach erinnerte in seiner Rede an die gemeinsamen Jahre als aktive Spieler und würdigte das Lebenswerk des Münchner Klubpatriarchen. "Du hast Millionen in den Bann gezogen und dem deutschen Fußball ein Gesicht gegeben", sagte Bonhof. Vor allem aber freue er sich darüber, "dass du diese längst verdiente Auszeichnung als Mensch bekommst".

Im Berliner Telegraphenamt empfing die DFL am Dienstag 160 Gäste aus Sport, Medien, Politik und Wirtschaft sowie Verantwortliche der 36 Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga. Bundeskanzler Merz war als Ehrengast erschienen. In seiner Rede betonte er die Bedeutung des Fußballs für die Gesellschaft. Am Mittwoch findet die Generalversammlung des DFL e.V. unter anderem mit der Wahl von Präsidium und Aufsichtsrat statt.