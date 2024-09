Ungarn-Trainer Rossi: "Deutschland hätte ins Finale gehört"

Ungarns Fußball-Nationaltrainer Marco Rossi geht mit größtem Respekt in das schnelle Wiedersehen mit der deutschen Mannschaft. "Deutschland war die einzige Mannschaft, die Spanien bei der EM wirklich die Stirn geboten hat", sagte der Italiener vor dem Nations-League-Auftakt in Düsseldorf am Samstag (20.45 Uhr/ZDF). "Sie waren sogar besser, hatten dann aber Pech mit einer Entscheidung. Sie hätten ins Finale gehört."