Unverhoffte Nominierung: "Abenteuer" für DFB-Debütantin Kett

Einmal vom Bundestrainer berufen zu werden? Davon hat die talentierte Franziska Kett schon lange geträumt. Dass ihre Fantasien trotz monatelanger Verletzung nun so schnell in Erfüllung gehen, hätte sie aber selbst nicht gedacht. "Natürlich", sagte die 20-Jährige bei dfb.de, sei sie von ihrer Nominierung für die Nationalmannschaft überrascht gewesen: "Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht damit gerechnet."

Bundestrainer Christian Wück überraschte nicht nur die Offensivspielerin von Meister Bayern München mit seiner Entscheidung. "Ich habe zuletzt nicht so viel gespielt. Trotzdem habe ich immer gehofft, früher oder später dabei zu sein. Das war mein großes Ziel - auch während meiner Verletzungspause", sagte Kett.

Erst zwang sie eine muskuläre Verletzung Ende März 2024 zum vorzeitigen Saisonaus, dann musste sie ihren Kurzeinsatz im Saisonauftakt beim Supercupsieg über den VfL Wolfsburg teuer mit einer Sprunggelenksverletzung bezahlen. "Das war ein harte Zeit", sagte Kett, die die Reha genutzt hat: "Ich habe wirklich hart an mir gearbeitet. An den Rückschlägen bin ich gewachsen, sie haben mich stärker gemacht. Ich bin glücklich, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat." Erst im Februar feierte sie ihr Comeback, nun ist sie schon in der DFB-Auswahl.

Die ersten Tage mit der Nationalmannschaft seien sehr "aufregend" gewesen. Die erste Nervosität habe sich mittlerweile aber gelegt und doch sei es ganz sicher "ein Abenteuer, das ich gerade erlebe. Ich bin selbst gespannt, wie es jetzt weitergeht."

Konkret könnte es bereits am Freitagabend (20.35 Uhr/ZDF) in Dundee zum Debüt für die DFB-Frauen kommen. In der Nations League gastiert Deutschland in Schottland. "Es ist von jedem Kind ein Traum, irgendwann einmal für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Ich habe nun die Chance dazu. Das ist Wahnsinn", sagte Kett.