Vandalismus: Mainzer Mannschaftsbus beschädigt

Der Mannschaftsbus des FSV Mainz 05 ist vor dem Hinspiel in den Play-offs für die Conference League am Donnerstag (18.00 Uhr) beschädigt worden. Der Klub postete am Donnerstagmittag auf der Plattform X ein Bild des Fahrzeugs, das ein fehlendes Rad auf der rechten Vorderseite zeigt. "Leider müssen wir bestätigen, dass drei der Reifen unseres Mannschaftsbusses durch Vandalismus schwer beschädigt worden sind", schrieben die Rheinhessen dazu.

Weiter hieß es in dem Posting: "Wir versuchen alles, um den Bus bis heute Abend wieder fit zu bekommen." Die Mainzer wollen sich in Norwegen eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten, das in einer Woche in der heimischen Arena stattfindet. Zuletzt hatten die Rheinhessen in der Saison 2016/17 europäisch gespielt.