VDV kritisiert FIFA und prüft "rechtliche Schritte"

Die deutsche Spielergewerkschaft VDV hat harsche Kritik an der FIFA und der zunehmenden Überlastung für Fußballprofis geäußert. "Wir prüfen gegenwärtig rechtliche Schritte, um unsere Beteiligungsrechte gegenüber der FIFA zu stärken", sagte VDV-Präsident Carsten Ramelow in seinem Rechenschaftsbericht am Montag angesichts des seiner Meinung nach "ausufernden" internationalen Match-Kalenders.

Ramelow forderte in seinem Statement in Richtung des Fußball-Weltverbandes, dass "die berechtigten Interessen der Spieler bei der Terminplanung in angemessener Weise berücksichtigt werden" müssen. Der enge internationale Spielkalender führe zu einer Kannibalisierung der Wettbewerbe, machte der ehemalige Bundesligaprofi und deutsche Nationalspieler deutlich. Daher sei es wichtig, zu einem gesunden Maß zurückzufinden.