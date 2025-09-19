Verbandswechsel: Zidane-Sohn künftig für Algerien aktiv

Die algerische Fußball-Nationalmannschaft bekommt prominente Verstärkung: Torhüter Luca Zidane, Sohn der französischen Ikone Zinédine Zidane, wird künftig für die Nordafrikaner spielen. Der Weltverband FIFA genehmigte den Wechsel am Freitag.

Der 27-Jährige war bislang nur für die französische U20-Auswahl aktiv und ist aufgrund der Herkunft seines Vaters für Algerien spielberechtigt. Luca Zidane ist der zweitälteste Sohn des früheren Weltfußballers. Er hat noch drei Brüder, alle sind oder waren Fußballprofis. Luca Zidane spielt derzeit beim FC Granada, dem Tabellenletzten der zweiten spanischen Liga, und hofft mit dem Verbandswechsel auf eine Teilnahme an der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.

Algerien führt aktuell die Qualifikationsgruppe G an. Mit einem Sieg Anfang Oktober gegen Somalia wäre das WM-Ticket bereits sicher. Ob Zidane dann schon Seite an Seite mit Bundesliga-Profis wie Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) oder Farès Chaibi (Eintracht Frankfurt) aufläuft, ist noch offen.