Verlängerung? Nagelsmann kann sich "alles vorstellen"

Julian Nagelsmann hat die Avancen von Rudi Völler erhört und seine grundsätzliche Bereitschaft für eine Vertragsverlängerung über die WM 2026 hinaus erklärt. "Ich kann mir alles vorstellen", sagte der Bundestrainer am Sonntag in München, schränkte allerdings ein: "Aber es ist noch weit hin. Erst mal wollen wir die Nations League gewinnen, erfolgreich die WM-Qualifikation gestalten und dann eine gute WM spielen - dann sehen wir weiter."

DFB-Sportdirektor Völler hatte zuvor betont, der Verband werde "versuchen, Julian zu überzeugen, dass es Sinn macht für ihn, noch ein paar Jährchen weiter Nationaltrainer zu bleiben" als nur bis zur kommenden Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Nagelsmann sei "ein Glücksfall" für den DFB. Es sei "schöner, als wenn einer sagt: Hoffentlich ist er bald vom Hof", meinte Nagelsmann zum Lob seines Chefs.

Der Bundestrainer feiert am Montag (20.45 Uhr/ZDF) in München im Nations-League-Spiel gegen die Niederlande auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Debüt auf der deutschen Bank sein Dienstjubiläum. Seine Mannschaft habe es "super gemacht" seither, meinte der 37-Jährige, "wir haben fußballerisch einiges bewegt. Ich bin sehr zufrieden damit, was sie auf den Platz bringt."