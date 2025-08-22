Verletzter Havertz fehlt Arsenal vorerst

Sorgen um Kai Havertz: Der Fußball-Nationalspieler steht dem FC Arsenal aufgrund einer nicht näher definierten Verletzung am Samstag im Heimspiel gegen Leeds United nicht zur Verfügung. "Wir wissen noch nicht genau, wie weit es geht. Ich denke, wir brauchen noch etwas Zeit und weitere Tests", sagte Teammanager Mikel Arteta und fügte an: "Danach werden wir mehr Klarheit über die nächsten Schritte haben."

Laut englischen Medienberichten laboriert Havertz an einer Knieverletzung. Der Offensivspieler hatte schon große Teile der Rückrunde der vergangenen Saison nach einer Operation aufgrund einer Kniesehnenverletzung verpasst. Zu einer möglichen Ausfalldauer machte Arteta am Freitag keine Angaben. "Ich möchte lieber nicht über Einzelheiten sprechen, aber er ist, wie gesagt, nicht fit, und wir müssen das noch etwas genauer untersuchen und entscheiden, was wir tun", sagte der Spanier.

Von seiner Operation habe sich Havertz gut erholt, betonte Arteta: "Mental geht es ihm gut, denn er ist ein wirklich starker Junge, sehr engagiert. Hoffentlich können wir ihn bald wieder bei uns haben." Havertz war beim erfolgreichen Start in die Premier League bei Manchester United (1:0) in der 60. Minute eingewechselt worden.

Bundestrainer Julian Nagelsmann wird die Entwicklung bei Havertz genau verfolgen. Der 26-Jährige ist fest für den Start in die WM-Qualifikation in der Slowakei (4. September) und drei Tage später gegen Nordirland in Köln eingeplant.