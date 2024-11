Verletzungsmisere hält an: Flick muss auf Fati verzichten

Flügelspieler Ansu Fati vom FC Barcelona kommt nach seiner Rückkehr nach Spanien weiter nicht in Tritt. Wie die Katalanen am Mittwoch mitteilten, wird der 22-Jährige Trainer Hansi Flick wegen einer Oberschenkelverletzung ungefähr vier Wochen lang nicht zur Verfügung stehen. Im Sommer war Fati von einer Premier-League-Leihe nach Barcelona zurückgekehrt und hatte gleich bis Mitte September wegen einer Fußverletzung pausieren müssen.

In der Folge stand der Spanier bislang in nur sieben Pflichtspielen auf dem Platz, davon nur einmal in der Startelf. Nun wird er mindestens das kommende Champions-League-Spiel gegen Stade Brest (26. November) und die La-Liga-Begegnungen gegen Celta Vigo, Las Palmas, Mallorca und Betis Sevilla verpassen.

Neben Fati muss Flick auch auf Shootingstar Lamine Yamal verzichten. Der Europameister hat mit einer Verstauchung des rechten Knöchels zu kämpfen und fällt rund drei Wochen aus. Ex-Bayern Stürmer Robert Lewandowski hat Rückenprobleme und verpasst wie Yamal die anstehenden Nations-League-Spiele seines Nationalteams.

Für das einst gefeierte Talent Fati ist seine neuerliche Verletzung ein weiterer Rückschlag. Seit er 2019 zu den Barca-Profis befördert wurde, stand er dem Klub, der spanischen Nationalmannschaft und Brighton insgesamt 644 Tage nicht zur Verfügung und konnte in 125 Spielen nicht auflaufen.