Vertrag bis 2027: PSG setzt weiter auf Enrique

Der französische Fußballmeister Paris Saint-Germain hat den Vertrag mit Trainer Luis Enrique bis 2027 verlängert. Das gab PSG am Freitagabend bekannt. Enrique war 2023 nach Paris gekommen. Zuvor hatte er den FC Barcelona und die spanische Nationalmannschaft trainiert. Laut einer Quelle aus dem Vereinsumfeld habe Enrique den neuen Vertrag bereits Anfang Oktober unterschrieben.

Der Verein entschied sich jedoch, die Nachricht erst Monate später zeitgleich mit den Vertragsverlängerungen der Stammspieler Achraf Hakimi, Nuno Mendes und Vitinha (alle bis 2029) bekannt zu geben. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

"Ich freue mich sehr, diese Geschichte mit Paris Saint-Germain fortzusetzen. Ich fühle mich hier sehr wohl, wir haben alles, was wir brauchen, um unter optimalen Bedingungen arbeiten zu können. Ich denke, die Zukunft sieht unglaublich aus", sagte Enrique. Präsident Nasser Al-Khelaifi lobte ihn für die "kulturelle Weiterentwicklung" des Klubs.

Der Spanier Enrique (54), als Profi Meister und Pokalsieger mit Real Madrid und Barcelona, hat in Paris ein neues Team ohne Superstars der Vergangenheit wie Kylian Mbappe, Messi oder Neymar aufgebaut. In der vergangenen Saison holte PSG neben dem Meistertitel auch den Pokal und erreichte das Halbfinale der Champions League. Auch in dieser Saison hat Paris noch Chancen auf alle drei Titel.