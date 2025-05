Vertragsauflösung: Florenz trennt sich von Trainer Palladino

Der italienische Fußball-Erstligist AC Florenz und Trainer Raffaele Palladino gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein des Nationalspielers Robin Gosens bekanntgab, seien die Verträge des 41-Jährigen und seines Teams am Freitag "in gegenseitigem Einvernehmen" aufgelöst worden. Mehr Informationen sowie Gründe nannte der Klub in der kurzen Mitteilung nicht.

Palladino hatte Florenz erst im vergangenen Sommer übernommen und in der abgelaufenen Saison auf Platz sechs in der Serie A sowie ins Halbfinale der Conference League geführt. Dort war Florenz nach Hin- und Rückspiel an Real Betis Sevilla gescheitert.