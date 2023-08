VfB Stuttgart: Karazor spricht zum ersten Mal nach Ibiza-Haft

Arsenal und PSG patzen: Kommt der Kardashian-Fluch?

Der Drake-Fluch ist in der Sportwelt schon seit langem bekannt - gibt es nun den nächsten Promi, vor dessen Besuch sich Teams fürchten müssen? Unternehmerin und Model Kim Kardashian brachte gleich zwei Teams bei ihren jeweiligen Heimspielen in den vergangenen Tagen alles andere als Glück. Am Donnerstag besuchte die US-Amerikanerin das Emirates Stadium in London, der FC Arsenal scheiterte in der Europa League dramatisch im Elfmeterschießen an Sporting Lissabon. Am Sonntag beehrte die 42-Jährige dann den Parc des Princes und wurde von Paris Saint-Germain herzlich willkommen geheißen. Doch auch dort gab es keinen Grund zur Freude. Das Star-Ensemble von PSG verlor gegen Stade Rennes kläglich mit 0:2. © Imago/twitter.com/PSG_English