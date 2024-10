VfB Stuttgart vs. Sparta Prag heute live im TV, Livestream und Ticker - Endergebnis 1:1

Die Schwaben wollen zu Hause ihre ersten Punkte in der Königsklasse einfahren. Gegner Prag reist nach einem gelungenen Auftakt nach Stuttgart. Wer überträgt live im TV und Stream und wo gibt es einen Ticker?

VfB Stuttgart vs. Sparta Prag: Übersicht zur Übertragung

VfB Stuttgart vs. Sparta Prag heute live im TV, Stream und Ticker: Wann ist Anstoß beim Ligaphase-Auftakt?

Champions League heute: So seht ihr den VfB im TV

Update, 1.10., 18:05 Uhr: VfB-Aufstellung vs Prag da

Update, 1.10., 20:33 Uhr: Stuttgart weiter ohne Sieg in der Champions League

Der VfB Stuttgart hat auch am zweiten Spieltag der Champions-League-Ligaphase einen Sieg verpasst. Zwei Wochen nach der Auftaktniederlage bei Real Madrid kam der Vizemeister im Heimspiel gegen den tschechischen Double-Sieger Sparta Prag nur zu einem 1:1 (1:1).

Enzo Millot (7.) hatte Stuttgart zunächst in Führung gebracht, doch Kaan Kairinen (32.) glich für Prag per direkt verwandeltem Freistoß aus. Für das nächste Königsklassen-Spiel geht es für den VfB nach Italien: Am 22. Oktober sind die Stuttgarter bei Juventus Turin zu Gast.