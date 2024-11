Vieira neuer Trainer in Genua

Der italienische Fußball-Erstligist CFC Genua hat einen Nachfolger für den entlassenen Trainer Alberto Gilardino gefunden. Für den 2006-Weltmeister übernimmt der Franzose Patrick Vieira, das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Der 48-Jährige, der als Spieler unter anderem für den FC Arsenal und die französische Nationalmannschaft aufgelaufen war, soll noch am Nachmittag seine erste Trainingseinheit in Genua leiten. Zuletzt war er bei Racing Straßburg tätig gewesen, der Vertrag des Weltmeisters von 1998 war im Juli in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden.

Am Dienstag hatte Genua die Trennung von Gilardino bekanntgegeben. Der Verein, bei dem seit drei Wochen Stürmerstar Mario Balotelli unter Vertrag steht, rangiert nach zwölf Spieltagen auf Platz 17 der Serie A.