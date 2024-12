Viel Lob für Hummels nach Sieg gegen Braga

Wieder in der Startelf, dazu ein klarer Sieg: Rio-Weltmeister Mats Hummels hat nach dem 3:0 seines neuen Klubs AS Rom in der Europa League gegen Sporting Braga viel Lob erhalten. Auch der neue Trainer Claudio Ranieri wurde von den italienischen Zeitungen hervorgehoben.

"Mats ist der Eckpfeiler einer unglaublichen Abwehr, aber auch ein außerordentlicher Regisseur. Er ergreift die Initiative mit Klasse und Ruhe. Es ist unbegreiflich, warum er zwei Monate lang nicht zum Einsatz gekommen ist", schrieb die Zeitung Corriere dello Sport

Ähnlich analysierte Tuttosport: "Hummels ist ein Hauptelement einer Mannschaft, die endlich Licht am Ende des Tunnels sieht", hieß es. "Hummels ist ein Meister höherer Qualität", meinte die Tageszeitung Il Messaggero.

Lob erntete auch Trainer Ranieri. "Sir Claudio schafft in knapp einem Monat, was man von ihm verlangt hatte: Einen Klub wieder auf die Beine zu stellen, der auf irreversible Weise als zerbrochen schien. Nach der Umstrukturierung der Abwehr, setzt Ranieri wieder auf eine offensivere Phase", kommentierte die römische Tageszeitung La Repubblica.

Rom hat nach dem Sieg wieder gute Chancen auf den Einzug in die Play-offs. Lorenzo Pellegrini (11.), Saud Abdulhamid (47.) auf Vorlage des Ex-Gladbachers Manu Kone und Mario Hermoso (90.+1) trafen für die Roma. Hummels sah in der 73. Minute kurz vor seiner Auswechslung die Gelbe Karte.

"Die Leistung Ranieris in der Europa League übertrifft die Erwartungen. AS Rom scheint den Ausweg aus einer tiefen Krise gefunden zu haben", schrieb die Gazzetta dello Sport. Die Teams auf den Plätzen neun bis 24 spielen in K.o.-Duellen um den Einzug ins Achtelfinale, die besten acht Mannschaften erreichen die Runde der letzten 16 direkt.