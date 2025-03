Viel Lob für Hummels: "Keinen einzigen Fehler" gemacht

90 Minuten auf dem Platz, kein Patzer, ein verdienter Sieg - und viel Lob: Mats Hummels hat mit der AS Rom in der italienischen Serie A den siebten Erfolg in Serie eingefahren. Danach gab es Balsam für die Seele des Rio-Weltmeisters, der nach seiner Roten Karte Mitte März beim Europa-League-Aus gegen Athletic Bilbao scharf kritisiert worden war.

"Hummels verleiht der ganzen Abwehr Sicherheit. Diesmal begeht er keinen einzigen Fehler. Er spielt sauber und effektiv", schrieb die Gazzetta dello Sport nach dem 1:0 gegen den abstiegsbedrohten US Lecce am 30. Spieltag. Und der Corriere dello Sport meinte: "Hummels glänzt bei seinem ersten Spiel nach der Katastrophe von Bilbao. Mats setzt auf all seine Erfahrung und auf seine gute Form, um seiner Mannschaft den Sieg zu bescheren."

Trainer Claudio Ranieri kletterte mit seinem Team auf Platz sechs der Tabelle und hofft auf einen erfolgreichen Saisonendspurt. "Wir denken jetzt an das nächste Match gegen Juventus", sagte der Coach mit Blick auf das Topspiel am kommenden Sonntag: "Unser Ziel ist die Qualifikation für Europa."

Zudem bekräftigte Ranieri, dass er Rom nach der Saison verlassen und dem Klub bei der Suche nach einem passenden Nachfolger helfen werde. "Ich bin absolut sicher, dass ich am Ende dieser Saison aufhören werde. Ich kann versichern, dass der nächste Coach jünger als ich sein wird", sagte der 73-Jährige: "Ich hoffe, dass ich meine Aufgabe noch bis zum Ende gut erfüllen kann. Zum Glück ist mein Herz stark, meine Jungs lassen mich oft zittern."