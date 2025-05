Vier Punkte Abzug: Traditionsklub Brescia Calcio vor Abstieg

Der italienische Traditionsklub Brescia Calcio steht wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten vor dem Abstieg in die dritte Liga. Das Sportgericht des italienischen Fußballverbands FIGC verurteilte den Klub, eigentlich als Tabellen-15. der Serie B gerettet, zu einem Punktabzug von vier Zählern. Damit stürzt Brescia auf Rang 18 von 20 ab, der Verein kündigte Einspruch in sämtlichen Instanzen an.