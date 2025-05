Vierter Aufstieg in Folge: BVB-Frauen künftig drittklassig

Die Fußballerinnen von Borussia Dortmund haben den Aufstieg in die drittklassige Regionalliga West vorzeitig perfekt gemacht. Der BVB sicherte sich am Sonntag durch ein 7:0 (2:0) gegen Fortuna Freudenberg am vorletzten Spieltag den Meistertitel in der Westfalenliga.

Für die Dortmunder ist es der vierte Aufstieg in Folge seit der Gründung der Abteilung Mädchen- und Frauenfußball. In der kommenden Saison trainiert Markus Högner das Team, bis Saisonende noch Coach beim Bundesligisten SGS Essen. Das langfristige Ziel des Teams ist der Sprung in die Bundesliga.