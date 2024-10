Virusinfektion: Ronaldo fehlt Al-Nassr im Irak

Wegen einer Virusinfektion fehlt Starkicker Cristiano Ronaldo dem saudi-arabischen Klub Al-Nassr beim Start in die erste Saison der Asian Champions League Elite. Der Portugiese müsse sich "ausruhen und zu Hause bleiben", teilte der Verein mit, "wir wünschen unserem Kapitän eine schnelle Genesung."

Die umgestaltete Meisterschaft beginnt am Montag, insgesamt 24 Teams treten in zwei Gruppen (Ost und West) an. Al-Nassr spielt zum Auftakt in Bagdad gegen Al-Shorta aus dem Irak. Die Finalrunde des Nachfolgewettbewerbs der AFC Champions League wird im kommenden Jahr (25. April bis 4. Mai) in Saudi-Arabien ausgetragen. Der Sieger erhält mindestens zwölf Millionen Dollar.

In der vergangenen Champions-League-Saison war Ronaldo (39) mit Al-Nassr im Viertelfinale gescheitert.