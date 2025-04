Vize-Europameisterin Sellner macht im Sommer Schluss

Die 25-malige Nationalspielerin Tabea Sellner vom VfL Wolfsburg beendet nach der Saison ihre aktive Fußball-Laufbahn. Mit dem Vertragsende fühle es sich "richtig an, meine Karriere zu beenden und somit ein neues Kapitel aufzuschlagen", erklärte die 28-Jährige, die seit einem Jahr Mutter eines Sohnes ist, in einer VfL-Mitteilung.

Die Offensivspielerin war 2021 von der TSG Hoffenheim nach Wolfsburg gewechselt. Ein Jahr später wurde Sellner, ehemals Waßmuth, mit der Nationalmannschaft Vize-Europameisterin in England. Auf Vereinsebene gewann sie mit dem VfL im selben Jahr das Double und danach noch zwei weitere Male den DFB-Pokal.

In 68 Spielen erzielte Sellner 32 Tore für die Wolfsburgerinnen. "Während ihrer Zeit hier beim VfL hatte sie einen sehr wichtigen Anteil an unseren Erfolgen und Titeln", sagte Wolfsburgs Frauenfußball-Direktor Ralf Kellermann: "Nach ihrer sportlichen Pause hat sie sich außerdem beeindruckend schnell in den Spitzensport zurückgearbeitet. Für die Zukunft wünschen wir ihr und ihrer Familie alles Gute."