Völler bestätigt: Im März gegen Frankreich und Niederlande

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit Kracherspielen gegen Frankreich und die Niederlande ins Jahr der Heim-EM. Das bestätigte Sportchef Rudi Völler am Rande der Turnier-Auslosung in Hamburg. Die Partien finden im März statt, die Abstellungsperiode dauert von 18. bis 26.

Das Duell mit dem Vize-Weltmeister wird laut Völler in Lyon ausgetragen. Der Spielort für das Treffen mit Oranje ist noch offen, zuletzt war Frankfurt im Gespräch. Mitte Mai nominiert Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen EM-Kader, im Juni wird es zwei weitere Länderspiele zur Vorbereitung geben.

Das EM-Eröffnungsspiel steigt am 14. Juni in München gegen Schottland (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV). Fünf Tage später ist in Stuttgart Ungarn der nächste Gegner in Gruppe A. Zum Abschluss der Vorrunde trifft das DFB-Team am 23. Juni in Frankfurt auf die Schweiz.