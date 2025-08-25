Völler glaubt an ter-Stegen-Comeback: "Wichtig, dass er spielt"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler blickt nach der Verletzung von Marc-André ter Stegen betont gelassen auf die Torhüter-Situation in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft – und glaubt an ein Comeback der deutschen Nummer eins. "Wir tun gut daran, ihm die Chance geben, wieder zurückzukommen. Das hat er sich in den vielen, vielen Jahren verdient", sagte Völler am Montag bei einem Medientermin in Hürtgenwald, ergänzte jedoch: "Das Wichtigste ist, dass er wieder fit wird und dass er danach spielt."

Der Nationaltorhüter befindet sich beim FC Barcelona in einer schwierigen Phase und fällt nach der Rückenoperation mehrere Monate lang aus. Damit steht der Nachfolger der langjährigen Nummer eins Manuel Neuer für die WM-Qualifikation mit Spielen gegen die Slowakei, Nordirland und Luxemburg im September, Oktober und November nicht zur Verfügung. Von Trainer Hansi Flick wurde er schon vor dem Eingriff außerdem zur Nummer drei degradiert. Trotz eines Vertrags bis 2028 steht seine Zukunft in den Sternen.

Bis ter Stegen zurückkehre, sagte Völler, "haben wir Torhüter, die absolut auch auf internationalem Niveau sind, die absolute Top-Torhüter sind. Ich habe es am Wochenende in Leverkusen gesehen. Oliver Baumann hat ein überragendes Spiel bei den Hoffenheimern geliefert. Da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Und Julian Nagelsmann auch nicht, dass Oliver oder der eine oder andere das gut machen wird", sagte Völler. Eine Neuer-Rückkehr schloss Völler wie jüngst auch Nagelsmann aus. Diese sei "kein Thema".

Auch Nagelsmann hatte zuletzt betont, weiter mit ter Stegen für die WM 2026 zu planen. "In meinen Gedanken weiß ich, dass Marc zurückkommt im Dezember, dann die beiden Spiele machen wird im März, im Juni auch, und dann die WM spielen wird", hatte der Bundestrainer Ende Juli in Leipzig gesagt.