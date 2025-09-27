Völler: "Nach dem Sommer 2028 ist wirklich Schluss"

Rudi Völler wird seinen in weniger als zwei Jahren auslaufenden Vertrag als Sportdirektor beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht noch ein weiteres Mal verlängern. "Nach dem Sommer 2028 ist wirklich Schluss", sagte Völler im Interview mit dem Magazin stern.

Der Ruhestand werde ihm nicht schwerfallen. "Ich hatte eine lange Karriere, ich kann loslassen", sagte der 65-Jährige, der seinen Vertrag mit dem DFB im April bis nach der EM 2028 verlängert hatte: "Fußball wird bei mir zu Hause trotzdem immer eine Rolle spielen."

Völler, der beim Sportpresseball im November als "Legende des Sports" geehrt werden wird, räumte ein, dass ihm der Kult um seine Person eine Zeitlang zu viel geworden sei. Vor allem, nachdem er 2002 als Bundestrainer mit der Nationalmannschaft Vizeweltmeister geworden war. "'Es gibt nur ein' Rudi Völler' in Dauerschleife, wohin ich auch kam. Irgendwann konnte ich es nicht mehr hören", sagte er.

Mit den heutigen Profis will er nicht unbedingt tauschen. "Ich bin froh, dass ich damals noch nicht von Smartphones abgelenkt worden bin. Heute sind fast alle Sklaven dieser Dinger, auch ich muss mich manchmal davon befreien", sagte Völler. Auf die Spieler prassele digital eine Menge ein, überall seien sie mit Meinungen und Bewertungen konfrontiert. Sie stünden unter ständiger Beobachtung, der Fußballbetrieb sei gläserner geworden. "In meiner Generation war es möglich, ein paar Bier zu trinken, ohne dass die halbe Nation am nächsten Morgen Bescheid wusst", sagte er.