Völler sicher: DFB-Team ist nur "schwer zu schlagen"

DFB-Sportdirektor Rudi Völler ist davon überzeugt, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026 eine sehr gute Rolle spielen wird. Es gebe zwar ein paar Nationen, "die noch einen Tick weiter sind als wir", räumte Völler im Sky-Gespräch ein, aber: "Wir werden eine Mannschaft aufs Feld schicken, die schwer zu schlagen ist. Da bin ich mir sicher."

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann startet am 4. September in der Slowakei in die Qualifikation für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada. Weitere Gruppengegner sind Nordirland und Luxemburg. "Wir wollen die Spiele gewinnen und Erster werden in der Gruppe. Aber ein bisschen werden wir auch etwas ausprobieren", sagte Völler.

Nagelsmann erklärte schon zuletzt, dass Kapitän Joshua Kimmich auch im DFB-Team wieder auf der Sechserposition zum Einsatz kommen wird. Zudem sollen die deutschen Tugenden wieder eine größere Rolle spielen. Völler setzt dabei auch auf Spieler, die zuletzt mit der U21-Auswahl Vizeeuropameister geworden sind. "Man konnte schon sehen, dass da gute Spieler dabei sind. Davon werden wir einige in der A-Nationalmannschaft sehen", sagte der Weltmeister von 1990.