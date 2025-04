Vor Bayern-Duell: Inter wahrt Chance auf Coppa-Finale

Bayern Münchens Champions-League-Gegner Inter Mailand hat die Chance auf den Finaleinzug in der Coppa Italia gewahrt. Die Mannschaft des Neu-Nationalspielers Yann Bisseck kam im Halbfinal-Hinspiel gegen die AC Mailand nach Rückstand zu einem 1:1 (1:1), das entscheidende zweite Duell steht am 23. April erneut im Giuseppe-Meazza-Stadion an.

Der frühere Bundesliga-Profi Hakan Calhanoglu (67.) glich für den Meister aus. Kurz nach Wiederbeginn hatte Tammy Abraham (47.) die AC, bei der der dreimalige Nationalspieler Malick Thiaw wie Bisseck auf der anderen Seite in der Startelf stand, in Führung gebracht.

In der Königsklasse muss Inter am 8. April zum Viertelfinal-Hinspiel nach München. Das Rückspiel steigt acht Tage später in Italien (jeweils 21 Uhr). Die Generalprobe für das Hinspiel in München bestreitet der Tabellenführer der Serie A am Samstag (18.00 Uhr) bei Abstiegskandidat Parma Calcio.