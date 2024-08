Vor Bundesliga-Start: EM als Vorbild für Schiedsrichter

Die Schiedsrichter-Chefs des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wollen die positiven Eindrücke der zurückliegenden EM-Endrunde mit in die kommende Bundesliga-Saison nehmen. "Wir sind im Schaufenster des Fußballs, wir sind Vorbilder, das geht runter bis zu den Amateuren", sagte der neue Schiedsrichter-Chef Knut Kircher bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag in Frankfurt/Main.