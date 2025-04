Vor Duell mit Arsenal: Mbappé bekommt Wachsfigur in London

Real Madrids Fußball-Superstar Kylian Mbappé ist ab sofort auch langfristig in London zu bestaunen - und zwar als Wachsfigur bei Madame Tussauds. Nur vier Tage bevor er mit Real Madrid im Viertelfinale der Champions League beim FC Arsenal leibhaftig in Englands Hauptstadt aufschlägt, wurde das wächserne Abbild des 26 Jahre alten Kapitäns der französischen Nationalmannschaft dort der Öffentlichkeit präsentiert.

Mbappé war die Figur bereits vergangene Woche in Madrid vorgestellt worden. Das weiße Nationalmannschaftstrikot der EM 2024, das Mbappés Statue trägt, wurde von dem Stürmer selbst gespendet, teilte das Museum mit. Mbappé wird die Ehre einer eigenen Wachsfigur bereits zum dritten Mal zuteil. Sowohl bei Madame Tussauds in Berlin als auch in Paris wurde er bereits nachgebildet.