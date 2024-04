Vor Heim-EM: Nagelsmann-Verlängerung bringt "nötige Ruhe"

Anzeige

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sieht die Vertragsverlängerung mit Bundestrainer Julian Nagelsmann als großen Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Heim-EM im Sommer. "Es ist für uns und auch für das Turnier wichtig. Das bringt jetzt die nötige Ruhe", sagte der 62-Jährige am Montag am Rande der Verleihung der Sepp-Herberger-Awards in Berlin.

Durch Nagelsmanns Entscheidung, den Vertrag bereits vor dem Start des Turniers (14. Juni bis 14. Juli) bis 2026 zu verlängern, habe der Deutsche Fußball-Bund "keine Personaldebatten rund um die wichtige EM", sagte Neuendorf: "Es geht darum, den Fokus jetzt auf das Sportliche zu legen."

Zumal die jüngsten Siege bei Vize-Weltmeister Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) nach schwierigen Monaten "im Land etwas ausgelöst" hätten. "Diese beiden Spiele haben vielen Menschen Zuversicht gegeben, dass wir gut abschneiden können. Man spürt, dass die Vorfreude gestiegen ist", sagte Neuendorf, und er ergänzte: "Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg."