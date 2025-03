Vor Italien-Spiel in Dortmund: Schweigeminute für Fitschen

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gedenkt der verstorbenen Ex-Nationalspielerin Doris Fitschen in seinen Ligen und Wettbewerben mit einer Schweigeminute - auch vor dem Nations-League-Duell der DFB-Männer am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Dortmund wird mit einem Moment der Stille an die viermalige Europameisterin erinnert. Zudem empfiehlt der DFB den Mannschaften und Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern, mit einem Trauerflor aufzulaufen. Das gab der Verband am Dienstag bekannt.

Fitschen war am vergangenen Samstag im Alter von 56 einer langen und schweren Krebserkrankung erlegen. Sie absolvierte zwischen 1986 und 2001 insgesamt 144 Länderspiele. Dabei holte sie mit der DFB-Auswahl vier EM-Titel und 2000 bei den Olympischen Spielen in Sydney Bronze. Nach ihrer aktiven Karriere war Fitschen unter anderem als Managerin der Frauen-Nationalmannschaft tätig.

In den Frauen-Bundesligen, dem DFB-Pokal-Halbfinale der Frauen sowie dem Heimspiel der U21-Nationalmannschaft am 25. März gegen Spanien in Darmstadt und in der Nations-League-Partie der DFB-Frauen am 8. April gegen Schottland in Wolfsburg sind Schweigeminuten geplant. Zudem werden die Männer-Nationalmannschaft und die U21 bei ihren Auswärtsspielen in Italien am Donnerstag und der Slowakei am Freitag mit einem Trauerflor auflaufen.