Vor Österreich-Spiel: Vereinskolleginnen necken DFB-Frauen

Ein wenig "Trash Talk" musste vor dem Nachbarschaftsduell mit den österreichischen Vereinskolleginnen natürlich schon sein. "Man hat sich schon im Vorfeld geneckt", verriet Fußball-Nationalspielerin Sara Doorsoun über Sticheleien bei Eintracht Frankfurt in der Zeit zwischen Auslosung und dem Start der DFB-Frauen in die EM-Qualifikation in Linz.

In Barbara Dunst, Verena Hanshaw und Virginia Kirchberger stammen gleich drei Österreicherinnen des aktuellen Kaders von der SGE. "Wenn dann beispielsweise Barbara einen Ball in den Winkel geknallt hat, sagte sie: Ja, das passiert dann auch gegen Deutschland", berichtete Doorsoun.

Da am Freitag (20.30 Uhr/ARD) ein "intensives Duell" bevorstehe, werde man die eigentlich enge Beziehung bei der Partie in Linz natürlich ruhen lassen. "Wir werden das ausblenden beidseitig im Spiel für den vollen Fokus", versicherte die Innenverteidigerin.

Für Deutschland gelte es, den Schwung aus der erfolgreichen Olympia-Qualifikation Ende Februar mitzunehmen. "Wir wollen das Spiel bestimmen, an das Holland-Spiel anknüpfen", sagte Doorsoun rückblickend auf das 2:0 in den Niederlanden, das das Olympia-Ticket sicherte.

Doorsoun selbst hatte nach dem verlorenen Elfmeter-Krimi im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den FC Bayern am Ostersonntag viel Lob für ihre Leistung geerntet - die 32-Jährige nahm die Komplimente mit Humor: "Wir scherzen immer, dass ich wie Wein bin. Also je älter ich werde, desto besser wird das Ganze."