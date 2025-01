Vor Spiel von Aston Villa: Prinz William trifft Fans im Pub

Bier im Pub statt Buckingham Palace: Prinz William hat sich in Birmingham mit Anhängern des englischen Fußballklubs Aston Villa auf ein Kaltgetränk und ein Gespräch getroffen. William, selber Fan von Villa, verbrachte vor dem Premier-League-Spiel gegen den FC Everton etwa 30 Minuten mit acht Dauerkarteninhabern und gab ihnen eine Runde Bier aus.

Das Treffen hatten Offizielle des Klubs auf Anfrage des Mitglieds der Königsfamilie hin arrangiert. "Er war ein netter Kerl, sehr bodenständig und er liebt Villa und die Leidenschaft, die wir alle teilen", sagte Daniel Jones, einer der Fans, britischen Medien: "Ich denke, wenn er keine anderen Verpflichtungen gehabt hätte, wäre er gerne beim Spiel dabei gewesen."

Prinz William, der auch Präsident des britischen Fußballverbandes (FA) ist, konnte das Match am Abend wegen anderweitiger Verpflichtungen nicht besuchen. In dieser Saison hatte er unter anderem den Sieg Villas gegen den FC Bayern in der Champions League (1:0) im Stadion verfolgt.