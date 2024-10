Vorerst kein Trainer-Comeback: Southgate kündigt Auszeit an

Der ehemalige englische Teammanager Gareth Southgate hat eine längere Auszeit angekündigt. "Im nächsten Jahr werde ich mit Sicherheit nicht als Trainer arbeiten. Dessen bin ich mir sicher", sagte der 54-Jährige bei der Generalversammlung der European Club Association in Athen, wie die BBC berichtete.

Nach der Niederlage im EM-Finale gegen Spanien im Juli war Southgate als Coach der Three Lions zurückgetreten. In den vergangenen Wochen kamen vermehrt Gerüchte auf, nach denen Southgate, der die englische Nationalmannschaft 2016 zunächst als Interimstrainer übernommen hatte, beim kriselnden Rekordmeister Manchester United auf Teammanager Erik ten Hag folgen könnte. Auch Thomas Tuchel wird mit dem Job in Verbindung gebracht.

Southgate betonte nun aber, dass er nach seiner intensiven Zeit als Nationaltrainer eine Auszeit brauche, um sich sowohl körperlich als auch geistig zu erholen. "Ich genieße mein Leben gerade, es gibt keinen Grund zur Eile. Es bieten sich viele Möglichkeiten", so Southgate.

Nochmal als Nationaltrainer zu arbeiten, sei aber "unwahrscheinlich", erklärte Southgate, der seine Liebe zu seiner Heimat unterstrich: "England kam von Herzen."