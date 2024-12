Vorzeitiges Leihende: Wolfsburg holt Peddemors aus Enschede

Der VfL Wolfsburg holt Mittelfeldspielerin Ella Peddemors ein halbes Jahr vor dem geplanten Ende ihrer Leihe nach Deutschland. Die Niederländerin, die ursprünglich bis Sommer bei ihrem bisherigen Klub Twente Enschede bleiben sollte, wird bereits ab Januar im Kader der Wölfinnen stehen. Das teilte der DFB-Pokal-Sieger am Mittwoch mit.

Peddemors, die in dieser Spielzeit drei Tore in 17 Partien erzielt hat, habe "ihre tolle Entwicklung beim FC Twente in der ersten Saisonhälfte kontinuierlich fortgesetzt und stand im November erstmals im Kader der niederländischen A-Nationalmannschaft", sagte Ralf Kellermann, Direktor Frauenfußball beim VfL.

Wolfsburg hatte Peddemors im Juni verpflichtet und direkt wieder verliehen, bei den Niedersachsen besitzt die 22-Jährige einen Vertrag bis 2027.