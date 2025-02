Wahl-Appell von Nationalspielerin Nüsken: "Nutzt die Stimme"

Die deutschen Fußballerinnen haben ihre Plattform zwischen den Nations-League-Spielen für einen letzten Wahl-Aufruf genutzt. "Nutzt die Stimme. Geht wählen heute - wer es noch nicht gemacht hat, bitte sofort tun", sagte Nationalspielerin Sjoeke Nüsken vom FC Chelsea bei einer digitalen Medienrunde am Sonntag zur Beteiligung an der Bundestagswahl.

Mittelfeldkollegin Elisa Senß (Eintracht Frankfurt) berichtete zudem von Gesprächen über die Wahl innerhalb des DFB-Teams: "Generell glaube ich, dass viele von ihrer Briefwahl Gebrauch gemacht haben. Die Leute, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die haben, so wie ich auch, schon vorab gewählt."

Nach dem 2:2 zum Auftakt ins EM-Jahr in den Niederlanden am Freitag ist die deutsche Auswahl am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg gefordert. Im zweiten Gruppenspiel der Nations League geht es gegen die Tabellenführerinnen aus Österreich, die zum Auftakt 1:0 gegen Schottland gewonnen hatten.