Wechsel fix: Donnarumma von PSG zu City

Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma wechselt nach seiner Ausbootung beim Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain zum englischen Topklub Manchester City. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt. Der 26 Jahre alte Keeper erhält bei der Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola einen Vertrag bis 2030, die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge 35 Millionen Euro betragen.

"Ich stoße zu einer Mannschaft voller Weltklasse-Spieler und zu einem Team, das von einem der größten Trainer der Fußballgeschichte, Pep Guardiola, geführt wird. Dies ist ein Klub, dem jeder Fußballer auf der Welt gerne angehören würde", sagte Donnarumma. Sportdirektor Hugo Viana sagte: "Gianluigis Klasse, Qualität und seine Erfolgsbilanz sprechen für sich, und wir sind alle absolut begeistert, dass er sich uns angeschlossen hat."

Der langjährige Stammtorhüter Ederson verließ die Skyblues im Gegenzug in die Türkei zu Fenerbahce Istanbul. Donnarumma dürfte den 22-jährigen Engländer James Trafford im Tor ablösen, der erst vor etwas mehr als einem Monat für über 30 Millionen Euro vom Aufsteiger FC Burnley gekommen war, aber nicht überzeugte. Dem Deutschen Stefan Ortega bleibt nur die Rolle als Nummer drei.

Donnarumma war in Paris überraschend aus dem Kader gestrichen worden, obwohl der 26-jährige Italiener großen Anteil am Triumph in der Königsklasse hatte. Als Nachfolger holten die Franzosen Lucas Chevalier vom OSC Lille.