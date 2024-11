Wegen Kimmich und Musiala: Matthäus sieht Bestmarke wackeln

Deutschlands Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht seine Bestmarke in Gefahr. "Ich kenne ja auch die Zahlen", sagte der 63-Jährige vor dem Nations-League-Spiel der DFB-Auswahl gegen Bosnien und Herzegowina am Samstag in Freiburg bei RTL. Und deshalb erwarte er, dass gleich zwei aktuelle Nationalspieler seine 150 Einsätze übertreffen werden.