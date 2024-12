Weihnachtsüberraschung: Völler besucht Seniorenheim

Fußball-Legenden zum Anfassen und in vorweihnachtlicher Stimmung: Die früheren Nationalspieler Rudi Völler, Paul Breitner und Toni Schumacher haben älteren Fußball-Fans in der Adventszeit mit ihren Besuchen in Seniorenheimen eine besondere Freude gemacht. DFB-Sportdirektor Völler war im Franziska Schervier Seniorenzentrum in der Frankfurter Innenstadt zu Gast, Breitner im Caritas Altenheim St. Korbinian in Baldham bei München, Schumacher im Haus Deckstein in Köln-Lindenthal.