Weltmeister-Coach Vilda wird marokkanischer Nationaltrainer

Der spanische Weltmeister-Trainer Jorge Vilda übernimmt die marokkanische Frauen-Nationalmannschaft. Wie der marokkanische Fußball-Verband (FRMF) am Donnerstag mitteilte, wird der Spanier am Sonntag vorgestellt.

Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Sommer hatte der 42-Jährige die Spanierinnen zum Titel geführt. Knapp zwei Wochen später trennte sich der spanische Fußball-Verband RFEF im Zuge des Kuss-Skandals um den ehemaligen Verbandsboss Luis Rubiales vom Erfolgscoach.

In Marokko soll sich Vilda mit der Mannschaft für die WM 2027 qualifizieren. In Australien und Neuseeland erreichte Marokko, noch unter dem Franzosen Reynald Pedros, als Gruppengegner der deutschen Nationalmannschaft das Achtelfinale. Es war die erste WM-Teilnahme in der Geschichte des marokkanischen Frauenfußballs.