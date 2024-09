Weltmeisterin Ariane Hingst im FIFA-Museum geehrt

Besondere Ehre für die zweimalige Fußball-Weltmeisterin Ariane Hingst: Die 45-Jährige durfte sich im FIFA-Museum in Zürich an der "Wall of Champions" verewigen. Dort wurde wegen ihrer Verdienste rund um den Frauenfußball ein goldener Pin mit ihrem Namen angebracht. Die Auszeichnung fand im Rahmen der Eröffnung einer neuen Ausstellung rund um die Frauen-Weltmeisterschaften statt.