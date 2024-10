Weltrangliste: DFB-Team rückt auf Platz elf vor

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schnuppert in der FIFA-Weltrangliste dank der starken Auftritte in der Nations League wieder an den Top Ten. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) machte durch die Siege gegen Bosnien-Herzegowina (2:1) und die Niederlande (1:0) zwei Plätze gut und rückte von Rang 13 auf elf nach vorne. Mit 1703 Punkten zog das Team von Julian Nagelsmann vorbei an Uruguay und Kroatien. Der Rückstand auf Position zehn beträgt 21 Punkte.

An der Spitze steht unverändert Weltmeister Argentinien (1883 Punkte) vor Vize-Weltmeister Frankreich (1859). Europameister Spanien (1844) folgt auf dem dritten Platz. Die Abstände zwischen den Top drei wurden durch das Länderspielfenster im Oktober etwas geringer. Innerhalb der Top Ten gab es wenig Verschiebungen. Portugal zog an den Niederlanden vorbei auf Rang sieben, die nun neuntplatzierten Italiener überholten Kolumbien.

Die DFB-Elf kann bereits im nächsten Monat wieder Punkte sammeln. In der Nations League spielt Deutschland am 16. November in Freiburg erneut gegen Bosnien-Herzegowina, drei Tage später kommt es zum Auswärtsspiel gegen Ungarn in Budapest.