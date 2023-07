"Werden um ihn kämpfen": Guardiola hofft auf Walker-Verbleib

Anzeige

Teammanager Pep Guardiola von Manchester City hofft weiter auf einen Verbleib des vom FC Bayern umworbenen Kyle Walker. "Wir wollen ihn, ja", sagte Guardiola vor dem Spiel gegen die Münchner am Mittwoch (12.30 Uhr MESZ) in Tokio: "Ich weiß, dass beide Vereine in Kontakt sind, wir werden um ihn kämpfen - und ich bin sicher, dass Bayern das auch tun wird."

Laut Medienberichten sollen sich die Bayern mit Walker bereits auf einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison geeinigt haben. Der englische Nationalspieler ist als Ersatz für den wechselwilligen Benjamin Pavard eingeplant. Ein Deal könnte dem Vernehmen nach am Rande des Testspiels über die Bühne gehen, als Ablöse für den 33 Jahre alten Verteidiger sind 15 Millionen Euro im Gespräch. Walkers Vertrag bei City läuft noch bis 2024.

"Er hat besondere Qualitäten, die weltweit schwer zu finden sind", sagte Guardiola am Dienstag. Ob Walker gegen die Bayern zum Einsatz kommen könnte, ließ der 52-Jährige offen. "Er ist unser Spieler", betonte Guardiola und ergänzte: "Wir müssen gegen Bayern spielen, wir brauchen die besten Spieler, warum sollte er nicht spielen?"