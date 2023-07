Werder Bremen holt Kolumbiens WM-Torhüterin Perez

Anzeige

Frauen-Bundesligist Werder Bremen hat sich für die kommende Saison mit Kolumbiens WM-Torhüterin Catalina Perez verstärkt. Die 28-Jährige, die bereits 50 Länderspiele für ihr Heimatland bestritt, wechselt vom brasilianischen Erstligisten Avai FC an die Weser.

"Wir freuen uns sehr, dass sich Catalina als international erfahrene Torhüterin für Werder Bremen und die Bundesliga entschieden hat", sagte Werders Abteilungsleiterin Birte Brüggemann.

Perez stand auch am Sonntag vergangener Woche beim 2:1-Sieg der Südamerikanerinnen in Sydney gegen die deutsche Nationalmannschaft zwischen den Pfosten. Im letzten WM-Gruppenspiel am Donnerstag (12.00 Uhr MESZ/sportstudio.de) in Perth gegen Marokko dürfte sie erneut zum Einsatz kommen.