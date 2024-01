Werner in neuer Rolle: "Kann so viel mehr einbringen"

Anzeige

Vorlagen vom linken Flügel statt Toren aus der Sturmspitze: Timo Werner fühlt sich sehr wohl damit, bei seinem neuen Klub Tottenham Hotspur nicht hauptsächlich fürs Toreschießen verantwortlich zu sein. "Ich will auch Tore machen, aber das ist nicht mehr der Hauptbestandteil meines Spiels. Ich kann so viel mehr einbringen", sagte der Nationalspieler der englischen Zeitung "Evening Standard".

"Viele Leute wollten mich mehr Tore schießen sehen, aber bei den Spurs kann ich mit der Taktik, die wir haben, und der Art und Weise, wie der Trainer mich spielen lassen will, viel zur Gruppe beitragen, auch mit meinen Assists", erklärte Werner.

Bei seinem Debüt für die Spurs in der Premier League am Sonntag bei Manchester United (2:2) wurde Werner von Tottenhams Teammanager Ange Postecoglou von Beginn an auf dem linken Flügel eingesetzt und steuerte prompt eine Vorlage bei. Ein Tor gelang ihm bei vier Schüssen hingegen nicht, was Erinnerungen an seine Zeit beim FC Chelsea weckte, als er in den britischen Medien für die Vielzahl vergebener Möglichkeiten stark kritisiert wurde.

Auf die Frage, ob er die Kritik an seiner Zeit an der Stamford Bridge als unfair empfunden habe, sagte Werner, er sei jetzt reif genug, um zu erkennen, dass es in seinem Spiel um mehr geht als nur um Tore.

"Manchmal geht es um dich und wie du die Dinge auf die Reihe bekommst", sagte der 27-Jährige: "Jetzt, da ich etwas älter bin, sehe ich, wie wichtig Assists und tiefe Läufe für die Mannschaft sind."