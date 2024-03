Werner trifft: Tottenham bezwingt Aston Villa mit 4:0

Anzeige

Tottenham Hotspur hält auch dank eines Treffers von Timo Werner den Anschluss an die Champions-League-Plätze in der englischen Premier League. Gegen Aston Villa gewannen die Londoner mit 4:0 (0:0). Die Mannschaft von Teammanager Ange Postecoglou belegt zwar weiter Platz fünf, hat aber nur noch zwei Punkte Rückstand auf Villa auf Champions-League-Rang vier. Zudem hat Tottenham noch ein Nachholspiel gegen den FC Chelsea in der Hinterhand.

James Maddison brachte die Spurs in Führung (50.), Brennen Johnson erhöhte (53.). Dann sah Villas John McGinn (65.) die Rote Karte und in Überzahl legte Tottenham nach: Kapitän Heung-Min Son traf in der Nachspielzeit zum 3:0 (90.+1), der in der 88. Minute eingewechselte Werner setzte den Schlusspunkt (90.+4).