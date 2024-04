Wie 1994/95: Drei deutsche Halbfinalisten im Europapokal

Anzeige

Erstmals seit 29 Jahren stellt Deutschland drei Halbfinalisten im Europapokal. Am Donnerstag zog der neue deutsche Meister Bayer Leverkusen nach einem 1:1 (0:1) bei West Ham United in die Runde der letzten Vier der Europa League ein. Bayern München und Borussia Dortmund hatten sich in den Tagen zuvor in der Champions League fürs Halbfinale qualifiziert.

In der Saison 1994/95 waren es ebenfalls diese drei Teams, die die Bundesliga international vertraten. Die Bayern spielten in der Champions League, Dortmund und Leverkusen im Europa-League-Vorgänger UEFA-Pokal. Den Titel holte damals keiner, alle drei schieden im Halbfinale aus.

Das soll sich nun nicht wiederholen: Leverkusen bekommt es nun mit der AS Rom zu tun. Die Bayern spielen gegen Real Madrid, Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain.