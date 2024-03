Wieder in Valencia: Vinicius rassistisch beleidigt

Anzeige

Brasiliens Fußball-Star Vinicius Junior ist in Valencia erneut rassistisch beleidigt worden, die spanische Liga prüft derzeit den erneuten Vorfall. Demnach wird ein Video analysiert, in dem ein Kind zu sehen ist, das den Angreifer von Real Madrid verunglimpft. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Liga-Kreisen am Montag.

Das Video zeigt das Kind, wie es den brasilianischen Nationalspieler während der Partie zwischen dem FC Valencia und Real Madrid (2:2) auf dem Schoß einer Frau sitzend mit dem spanische Wort "Mono", zu deutsch Affe, beschimpft.

"Wir untersuchen und analysieren die Fakten auf juristischer Ebene, um zu sehen, was wir tun können und müssen", war aus verbandsinternen Quellen zu hören. Das Video wurde von einer Journalistin des Senders ESPN Brasilien verbreitet.

Bereits im Vorjahr war Vinicius in Valencia massiv rassistisch beleidigt worden - gegen drei mittlerweile mit Stadionverboten bestrafte Personen laufen immer noch gerichtliche Ermittlungen.