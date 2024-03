Wiedersehen mit West Ham: Streich fordert Mut

Anzeige

Trainer Christian Streich vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg möchte beim raschen Europacup-Wiedersehen mit West Ham United besser mit seiner Mannschaft aussehen als bei den Duellen im Oktober und Dezember. "Das Achtelfinale ist ein Riesenerfolg, man will aber natürlich immer mehr", sagte der Coach vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) gegen den englischen Premier-League-Klub. "Wir haben Vorerfahrung. Wenn sie mit voller Kapelle auf dem Platz stehen, ist es eine außergewöhnlich gute Mannschaft."

Die Breisgauer und die Londoner standen sich bereits in der Gruppenphase gegenüber. Beide Partien entschieden die Engländer für sich (2:1, 2:0). Als Gruppenzweiter musste der SC den Umweg über die Zwischenrunde gehen. Dort schalteten die Freiburger den französischen Vizemeister RC Lens aus. Das Rückspiel bei West Ham steht am 14. März auf dem Programm.

"Wichtig ist, das wir uns nicht hinten reindrängen lassen", sagte Streich vor dem Hinspiel im ausverkauften Freiburger Stadion: "Wir müssen eine sehr gute Kommunikation haben und selbst das Spiel gestalten. Wir haben auch Erfahrung und Qualität. Die Jungs müssen sich viel zutrauen. An einem guten Tag können wir West Ham Paroli bieten."

Konkret hofft Streich, der nach wie vor auf den österreichischen Nationalspieler Philipp Lienhart verzichten muss, auf einen ähnlich "mutigen Auftritt" wie zuletzt in der Liga gegen Rekordmeister Bayern München (2:2).